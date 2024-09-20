Секретна служба США вказала на помилки, які могли призвести до замаху на Трампа

Неналежна комунікація з місцевими правоохоронцями ускладнили роботу Секретної служби США напередодні замаху на експрезидента Дональда Трампа 13 липня в місті Батлер, штат Пенсильванія.

Про це йдеться у новому звіті служби, присвяченому розслідуванню обставин замаху на Трампа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Звіт описує низку "недоліків у комунікації" між різними правоохоронними та безпековими відомствами, які займались захистом Трампа під час мітингу у Пенсильванії 13 липня.

Серед іншого, Секретна служба США знала про ризики для безпеки, яке становило обране кампанією Трампа місце для мітингу. До того ж, місцева поліція, залучена до охорони заходу, не використовувала додаткову радіочастоту агентів Секретної служби, тож ті не отримували всієї інформації.

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Цей збій був особливо проблематичним для охорони Трампа, "яка не була поінформована про те, наскільки зосередженими були правоохоронні органи штату і місцеві органи влади у хвилини, що передували нападу, на пошуку підозрілого суб'єкта", йдеться у звіті.

Також звіт вказує на інші недоліки, зокрема той факт, що на даху будівлі, де був стрілець Трампа, не виставили заздалегідь жодної охорони, а правоохоронці, які перебували на другому поверсі тієї ж будівлі, не комунікували з агентами Секретної служби.

Звіт не називає на ім’я жодного відповідального за виявлені провали, хоча ЗМІ раніше писали про відсторонення від роботи агентів Секретної служби, які займались охороною Трампа. Крім того, у відставку на тлі розголосу пішла глава служби Кімберлі Чітл.

Нинішній виконувач обов'язків директора Секретної служби США закликає Конгрес виділити більше коштів відомству, аби воно могло краще захищати перших осіб держави.