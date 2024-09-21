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Біля міста неподалік від Лондона пронеслось торнадо

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Новини — Субота, 21 вересня 2024, 17:31 — Олег Павлюк

Біля міста Олдершот, що за 50 кілометрів на південний захід від Лондона, у п’ятницю зафіксували торнадо, яке пошкодило майно та повалило дерева.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Торнадо пройшов відстані близько 2 кілометрів від Олдершота по обіді у п’ятницю – на наступний день після того, як Метеорологічне бюро Британії оголосило грозове попередження.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи з камер дверних дзвінків, на яких видно, як вітер здіймає уламки в повітря. На дорогах і тротуарах у районі Олдершота було видно уламки черепиці.

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За інформацією влади громади Рамшир, куди входить Олдершот, люди в результаті торнадо не постраждали.

Рятувальники закликали повідомляти їм про пошкоджені дерева, які, на їхню думку, становлять небезпеку.

Як зазначає BBC, у Британії торнадо трапляються відносно рідко – близько 30 разів на рік.

Торнадо фіксували біля Манчестера наприкінці 2023 року, тоді воно пошкодило сотні будівель.

Наприкінці серпня 2023-го торнадо пронісся по околиці міста Вупперталь, що у західній частині Німеччини, зірвавши покрівлю з дахів і вирвавши з корінням дерева.

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