Біля міста неподалік від Лондона пронеслось торнадо

Біля міста Олдершот, що за 50 кілометрів на південний захід від Лондона, у п’ятницю зафіксували торнадо, яке пошкодило майно та повалило дерева.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Торнадо пройшов відстані близько 2 кілометрів від Олдершота по обіді у п’ятницю – на наступний день після того, як Метеорологічне бюро Британії оголосило грозове попередження.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи з камер дверних дзвінків, на яких видно, як вітер здіймає уламки в повітря. На дорогах і тротуарах у районі Олдершота було видно уламки черепиці.

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Wow.



Just south of Aldershot earlier this afternoon where there has been a confirmed tornado following an investigation.



This possibly shows tornadic circulation. pic.twitter.com/lQ4ROdLIkr – Met4Cast. (@Met4CastUK) September 20, 2024

За інформацією влади громади Рамшир, куди входить Олдершот, люди в результаті торнадо не постраждали.

🌪️ Watch: Tornado sweeps through Aldershot



Find out more👇https://t.co/YV3vglvPgT pic.twitter.com/hhxMX4ddLj – The Telegraph (@Telegraph) September 21, 2024

Рятувальники закликали повідомляти їм про пошкоджені дерева, які, на їхню думку, становлять небезпеку.

Як зазначає BBC, у Британії торнадо трапляються відносно рідко – близько 30 разів на рік.

Торнадо фіксували біля Манчестера наприкінці 2023 року, тоді воно пошкодило сотні будівель.

Наприкінці серпня 2023-го торнадо пронісся по околиці міста Вупперталь, що у західній частині Німеччини, зірвавши покрівлю з дахів і вирвавши з корінням дерева.