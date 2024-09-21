Біля міста неподалік від Лондона пронеслось торнадо
Новини — Субота, 21 вересня 2024, 17:31 —
Біля міста Олдершот, що за 50 кілометрів на південний захід від Лондона, у п’ятницю зафіксували торнадо, яке пошкодило майно та повалило дерева.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Торнадо пройшов відстані близько 2 кілометрів від Олдершота по обіді у п’ятницю – на наступний день після того, як Метеорологічне бюро Британії оголосило грозове попередження.
У соціальних мережах з'явилися відеозаписи з камер дверних дзвінків, на яких видно, як вітер здіймає уламки в повітря. На дорогах і тротуарах у районі Олдершота було видно уламки черепиці.
Wow.– Met4Cast. (@Met4CastUK) September 20, 2024
Just south of Aldershot earlier this afternoon where there has been a confirmed tornado following an investigation.
This possibly shows tornadic circulation. pic.twitter.com/lQ4ROdLIkr
За інформацією влади громади Рамшир, куди входить Олдершот, люди в результаті торнадо не постраждали.
🌪️ Watch: Tornado sweeps through Aldershot– The Telegraph (@Telegraph) September 21, 2024
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Рятувальники закликали повідомляти їм про пошкоджені дерева, які, на їхню думку, становлять небезпеку.
Як зазначає BBC, у Британії торнадо трапляються відносно рідко – близько 30 разів на рік.
Торнадо фіксували біля Манчестера наприкінці 2023 року, тоді воно пошкодило сотні будівель.
Наприкінці серпня 2023-го торнадо пронісся по околиці міста Вупперталь, що у західній частині Німеччини, зірвавши покрівлю з дахів і вирвавши з корінням дерева.