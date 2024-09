Біля міста неподалік від Лондона пронеслось торнадо

Біля міста Олдершот, що за 50 кілометрів на південний захід від Лондона, у п’ятницю зафіксували торнадо, яке пошкодило майно та повалило дерева.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Торнадо пройшов відстані близько 2 кілометрів від Олдершота по обіді у п’ятницю – на наступний день після того, як Метеорологічне бюро Британії оголосило грозове попередження.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи з камер дверних дзвінків, на яких видно, як вітер здіймає уламки в повітря. На дорогах і тротуарах у районі Олдершота було видно уламки черепиці.

Wow.



Just south of Aldershot earlier this afternoon where there has been a confirmed tornado following an investigation.



This possibly shows tornadic circulation. pic.twitter.com/lQ4ROdLIkr