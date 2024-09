Возле города неподалеку от Лондона пронеслось торнадо

Возле города Олдершот, что в 50 километрах к юго-западу от Лондона, в пятницу зафиксировали торнадо, которое повредило имущество и повалило деревья.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Торнадо прошел расстоянии около 2 километров от Олдершота после обеда в пятницу – на следующий день после того, как Метеорологическое бюро Великобритании объявило грозовое предупреждение.

В социальных сетях появились видеозаписи с камер дверных звонков, на которых видно, как ветер поднимает обломки в воздух. На дорогах и тротуарах в районе Олдершота были видны обломки черепицы.

Wow.



Just south of Aldershot earlier this afternoon where there has been a confirmed tornado following an investigation.



This possibly shows tornadic circulation. pic.twitter.com/lQ4ROdLIkr