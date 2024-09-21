Возле города неподалеку от Лондона пронеслось торнадо

Возле города Олдершот, что в 50 километрах к юго-западу от Лондона, в пятницу зафиксировали торнадо, которое повредило имущество и повалило деревья.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Торнадо прошел расстоянии около 2 километров от Олдершота после обеда в пятницу – на следующий день после того, как Метеорологическое бюро Великобритании объявило грозовое предупреждение.

В социальных сетях появились видеозаписи с камер дверных звонков, на которых видно, как ветер поднимает обломки в воздух. На дорогах и тротуарах в районе Олдершота были видны обломки черепицы.

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Wow.



Just south of Aldershot earlier this afternoon where there has been a confirmed tornado following an investigation.



This possibly shows tornadic circulation. pic.twitter.com/lQ4ROdLIkr – Met4Cast. (@Met4CastUK) September 20, 2024

По информации властей общины Рамшир, куда входит Олдершот, люди в результате торнадо не пострадали.

🌪️ Watch: Tornado sweeps through Aldershot



Find out more👇https://t.co/YV3vglvPgT pic.twitter.com/hhxMX4ddLj – The Telegraph (@Telegraph) September 21, 2024

Спасатели призвали сообщать им о поврежденных деревьях, которые, по их мнению, представляют опасность.

Как отмечает BBC, в Британии торнадо случаются относительно редко – около 30 раз в год.

Торнадо фиксировали возле Манчестера в конце 2023 года, тогда оно повредило сотни зданий.

В конце августа 2023-го торнадо пронесся по окрестностям города Вупперталь, что в западной части Германии, сорвав кровлю с крыш и вырвав с корнями деревья.