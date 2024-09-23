Поврежденное судно с опасным российским грузом направляется на Мальту

Судно Ruby под мальтийским флагом, которое везет 20 тысяч тонн взрывоопасной аммиачной селитры, изменило курс и идет к Мальте после того, как так и не вошло в Балтийское море.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Мальтийское судно, загруженное в российской гавани на Кольском полуострове, с конца прошлой недели ждало возможности пройти в Балтийское море, где должно было попасть в Клайпеду в Литве.

После полученных повреждений Ruby пыталось пристать в норвежском Тромсе, а когда там отказали – собиралось проплыть через территориальные воды Дании. В конце концов оно осталось в норвежских водах.

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В понедельник стало известно, что судно взяло курс на Мальту для разгрузки груза и ремонта.

"Это означает, что судно не будет двигаться территориальными водами Швеции", – заявил представитель Шведского транспортного агентства Микаэль Андерссон.

На борту судна находятся 20 тысяч тонн аммиачной селитры. Она классифицируется как опасный груз и при определенных обстоятельствах может стать опасным химическим веществом, которое, среди прочего, стало причиной известного взрыва в порту Бейрута в Ливане в 2020 году.

В апреле сообщалось, как датский гражданский паром был вынужден изменить курс у острова Зеландия, поскольку в него мог врезаться российский военный корабль, который проплывал рядом.