Трамп ответил Харрис по поводу "капитуляции Украины"

Кандидат Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп отреагировал на косвенную критику своей соперницы Камалы Харрис его предложения по Украине.

Трампа цитирует издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Накануне на брифинге с Владимиром Зеленским в Вашингтоне Камала Харрис назвала политику кампании Дональда Трампа по прекращению войны с Россией "предложением капитуляции". Харрис не назвала Трампа по имени, но сказала, что "в моей стране есть кое-кто, кто хочет заставить Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории".

"Эти предложения совпадают с предложениями Путина. И давайте будем откровенными, это не предложения мира. Вместо этого это предложения капитуляции", – сказала Харрис.

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Трамп отверг критику своей оппонентки и настаивал на том, что он лишь хочет остановить "шоу ужасов, которое продолжается".

Когда его спросили, должна ли Украина отказаться от территорий, Трамп был немногословен, сказав: "Давайте достигнем мира... Нам нужен мир. Нам нужно остановить смерть и разрушения".

Его визави, Джей Ди Вэнс, ранее предположил, что Россия могла бы оставить за собой оккупированные ею украинские земли, вместо этого нужно было бы создать "демилитаризованную зону" с хорошо укрепленной линией фронта, чтобы предотвратить новое российское вторжение.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться в пятницу в Нью-Йорке после серии скандальных заявлений республиканского кандидата в адрес президента Украины.

Как сообщалось, президент США Джо Байден перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил в четверг, что Россия не победит в войне с Украиной.

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