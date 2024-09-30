Молдова вперше долучилась до миротворчої місії ЄС у Боснії

Національна армія Молдови в понеділок, 30 вересня, уперше відрядила своїх військовослужбовців для участі в миротворчій операції Європейського Союзу EUFOR ALTHEA в Боснії і Герцеговині.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістило молдовське Міністерство оборони.

Перший молдовський контингент EUFOR ALTHEA складається з 19 військовослужбовців, які протягом шести місяців виконуватимуть завдання з охорони і захисту об'єктів, а також патрулювання в зоні відповідальності.

Молдовські військовослужбовці діятимуть у складі румунського контингенту разом із солдатами з Австрії, Болгарії, Румунії, Угорщини та Туреччини.

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Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий зазначив, що EUFOR ALTHEA – перша операція ЄС, у якій беруть участь молдовські військовослужбовці, підготовлені відповідно до міжнародних стандартів.

Фото: Міністерство оборони Молдови

"Молдова вже бере участь у миротворчих місіях ООН і НАТО в різних регіонах світу, але сьогоднішній крок підтверджує, що Молдова – європейський постачальник безпеки і повністю заслуговує на довіру та допомогу, якими вона дедалі більше користується з боку міжнародної спільноти", – заявив посол Румунії в Молдові Крістіан-Леон Цуркану.

Фото: Міністерство оборони Молдови

Участь молдовських військовослужбовців у місії EUFOR ALTHEA була схвалена парламентом Молдови в липні 2024 року.

Місія діє з 2004 року після того, як замінила контингент військовослужбовців НАТО. Її завданням є гарантування виконання Дейтонської мирної угоди, що зупинила війну в Боснії і Герцеговині.

Мандат ALTHEA неодноразово продовжували, востаннє ООН це зробила в листопаді 2023 року.

Нагадаємо, з початку цього року місію ЄС у Боснії і Герцеговині вперше очолює Угорщина.