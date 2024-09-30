Молдова впервые присоединилась к миротворческой миссии ЕС в Боснии

Национальная армия Молдовы в понедельник, 30 сентября, впервые отправила своих военнослужащих для участия в миротворческой операции Европейского Союза EUFOR ALTHEA в Боснии и Герцеговине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское Министерство обороны.

Первый молдавский контингент EUFOR ALTHEA состоит из 19 военнослужащих, которые в течение шести месяцев будут выполнять задачи по охране и защите объектов, а также патрулирование в зоне ответственности.

Молдавские военнослужащие будут действовать в составе румынского контингента вместе с солдатами из Австрии, Болгарии, Румынии, Венгрии и Турции.

Реклама:

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отметил, что EUFOR ALTHEA – первая операция ЕС, в которой участвуют молдавские военнослужащие, подготовленные в соответствии с международными стандартами.

Фото: Министерство обороны Молдовы

"Молдова уже участвует в миротворческих миссиях ООН и НАТО в различных регионах мира, но сегодняшний шаг подтверждает, что Молдова – европейский поставщик безопасности и полностью заслуживает доверия и помощи, которыми она все больше пользуется со стороны международного сообщества", – заявил посол Румынии в Молдове Кристиан-Леон Цуркану.

Фото: Министерство обороны Молдовы

Участие молдавских военнослужащих в миссии EUFOR ALTHEA было одобрено парламентом Молдовы в июле 2024 года.

Миссия действует с 2004 года после того, как заменила контингент военнослужащих НАТО. Ее задачей является обеспечение выполнения Дейтонского мирного соглашения, остановившего войну в Боснии и Герцеговине.

Мандат ALTHEA неоднократно продлевали, последний раз ООН это сделала в ноябре 2023 года.

Напомним, с начала этого года миссию ЕС в Боснии и Герцеговине впервые возглавляет Венгрия.