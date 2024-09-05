ЕС призвал Грузию полностью пересмотреть законодательный пакет о "семейных ценностях"

Европейский Союз выразил сожаление по поводу поспешного принятия во втором чтении законодательного пакета о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

Как утверждают в Евросоюзе, этот пакет подрывает фундаментальные права грузинского народа и несет риск дальнейшей стигматизации и дискриминации части населения.

"ЕС сожалеет, что законодательство, которое имеет важные последствия для пути интеграции в ЕС, было принято без надлежащих общественных консультаций и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам", – говорится в заявлении.

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В ЕС напомнили, что обеспечение и соблюдение прав человека лежит в основе процесса расширения, который ежегодно оценивается в отчете Европейской Комиссии о расширении.

"ЕС призывает грузинские власти полностью пересмотреть этот законодательный пакет. Такое предложение, в сочетании с ограничениями для гражданского общества, наложенными Законом о прозрачности иностранного влияния, приведет к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и Грузией", – отметили в заявлении.

В ЕС также напомнили, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен, и призвали власти подтвердить приверженность курсу на интеграцию в ЕС.

Напомним, что парламент Грузии принял пакет законопроектов, который предусматривает ограничение прав ЛГБТ. За его утверждение проголосовал 81 депутат от большинства (0 против). Пакет законопроектов под общим названием "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" предусматривает изменения в 18 действующих законов.

Ранее в Патриархии ГПЦ подтвердили, что первоначальное предложение партии власти заключалось в том, чтобы предоставить православию статус государственной религии, но эта идея не нашла достаточной поддержки у руководства церкви.

Кроме вопроса церкви, партия власти Грузии стремится изменить конституцию, чтобы запретить большинство оппозиционных партий, закрепить борьбу с "ЛГБТ-пропагандой", а также "изменить систему госуправления" на случай восстановления территориальной целостности.

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