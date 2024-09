Сибига провел первые разговоры с Блинкеном, Бербок и главой МИД Румынии

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные разговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сибига рассказал, что они с Блинкеном обсудили способы ускорить поступление военной помощи, а также говорили о внедрении украинской "формулы мира" и усилении санкций против России.

Great call with @SecBlinken to reaffirm the Ukraine-U.S. strategic partnership. We discussed ways to speed up military aid, advance the Peace Formula, and tighten sanctions against Russia. I look forward to working closely together to defend shared democratic values 🇺🇦🤝🇺🇸

Реклама: