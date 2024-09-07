Сибига провел первые разговоры с Блинкеном, Бербок и главой МИД Румынии

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные разговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сибига рассказал, что они с Блинкеном обсудили способы ускорить поступление военной помощи, а также говорили о внедрении украинской "формулы мира" и усилении санкций против России.

Great call with @SecBlinken to reaffirm the Ukraine-U.S. strategic partnership. We discussed ways to speed up military aid, advance the Peace Formula, and tighten sanctions against Russia. I look forward to working closely together to defend shared democratic values 🇺🇦🤝🇺🇸 Реклама: September 6, 2024

"Ожидаю нашего тесного сотрудничества для защиты демократических ценностей, которые мы разделяем", – написал министр иностранных дел.

В Госдепе США отметили, что Блинкен в первом разговоре с Сибигой поздравил его с назначением и заверил в силе партнерства США и Украины. Министры обсудили "дипломатический календарь" на ближайшее время.

В разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок Сибига поблагодарил ее за поддержку, которую оказывает Германия. Они скоординировали позиции перед открытием сессии Генассамблеи ООН.

Бербок перед тем в своем твите поздравила Андрея Сибигу с назначением и заверила, что он как министр и Украина могут дальше рассчитывать на поддержку.

В звонке с румынской коллегой Луминицой Одобеску министры обсудили пути углубления добрососедских отношений Украины и Румынии; Сибига поблагодарил Румынию за решение отдать Украине систему Patriot.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Первый после назначения разговор Сибига провел с польским коллегой Радославом Сикорским, а в течение пятницы пообщался уже с рядом европейских коллег.