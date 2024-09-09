В Чехии под Прагой поезд сошел с рельсов из-за дерева на путях, линия стояла более пяти часов

В Чехии поезд сошел с рельсов после наезда на дерево, упавшее на пути, движение на линии пришлось остановить на пять часов.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на рассвете 9 сентября в районе города Кладно, что к северо-западу от Праги. Пассажирский поезд наехал на дерево на путях и сошел с рельсов.

Фото: Администрация железной дороги

В результате инцидента никто из 10 пассажиров не пострадал, сообщил представитель администрации железной дороги Мартин Кавка.

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С 04:40 движение на линии остановили на секции между станциями Кладно-Дуби и Брандишек, по этому маршруту пустили автобусы на замену поездам. Изначально ожидали, что восстановить нормальную ее работу получится после 12 часов, однако справились после 10:00.

Напомним, в начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, с грузовым поездом. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.

Позже в том же месяце семь человек погибли в результате столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде в Словакии. Власти предварительно назвали причиной человеческую ошибку.