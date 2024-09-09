На кордоні з Польщею відновили пропуск вантажівок, який зупиняли через технічний збій

У понеділок, 9 вересня, системи митного оформлення Польщі відновили роботу, а пункти пропуску на кордоні з Україною працюють у звичайному режимі: раніше, 6 вересня, прикордонники повідомляли про технічний збій.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України, передає "Європейська правда".

Митники розповіли, що раніше було зафіксовано збій у робочій системі митної служби Польщі, що призводило до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів.

Наразі, за даними пресслужби, польська сторона усунула несправності, а транспорт прямує через кордон у звичному режимі.

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Нагадаємо, 6 вересня прикордонники повідомили, що на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через технічний збій можливі затримки транспорту. Технічний збій стався у роботі системи митної служби Польщі.

Як відомо, до 12 вересня тривають ремонтні роботи на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Раніше повідомляли, що Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ триватиме до 30 вересня.

Пересадка на станції Дорогуськ – вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.

Також раніше повідомлялося, що 28 серпня Польща розпочала ремонт у пункті пропуску "Медика", який межує з українським КПП "Шегині", тому там можливе сповільнення руху транспорту.