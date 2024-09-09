На границе с Польшей возобновили пропуск грузовиков, который останавливали из-за технического сбоя

В понедельник, 9 сентября, системы таможенного оформления Польши возобновили работу, а пункты пропуска на границе с Украиной работают в обычном режиме: ранее, 6 сентября, пограничники сообщали о техническом сбое.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, передает "Европейская правда".

Таможенники рассказали, что ранее был зафиксирован сбой в рабочей системе таможенной службы Польши, что приводило к задержкам в пропуске грузовых транспортных средств.

Сейчас, по данным пресс-службы, польская сторона устранила неисправности, а транспорт следует через границу в обычном режиме.

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Напомним, 6 сентября пограничники сообщили, что на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за технического сбоя возможны задержки транспорта. Технический сбой произошел в работе системы таможенной службы Польши.

Как известно, до 12 сентября продолжаются ремонтные работы на пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская".

Ранее сообщалось, что Польше понадобился дополнительный месяц для ремонта железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорогуск продлится до 30 сентября.

Пересадка на станции Дорогуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд.

Также ранее сообщалось, что 28 августа Польша начала ремонт в пункте пропуска "Медика", который граничит с украинским КПП "Шегини", поэтому там возможно замедление движения транспорта.