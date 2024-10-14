Шольц хоче більше депортацій нелегалів з Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче депортувати більше мігрантів з Німеччини, які не мають права перебувати у країні.

Про це він сказав у інтерв'ю газеті Nordkurier, пише "Європейська правда".

Шольц наголосив, що у Німеччині необхідно забезпечити виконання імміграційного закону та скоротити нелегальну міграцію.

"Кожен, хто не має права залишатися з нами, повинен залишити країну. Це вимагає нових депортацій. Ми рішуче впоралися з цим: кількість повернень (нелегалів) зростає – цього року на 20%, але нам все ще потрібно працювати краще", – сказав Шольц.

Реклама:

Він нагадав, що у Німеччині було запроваджено прикордонний контроль і скорочено пільги для шукачів притулку.

"Ми чітко дали зрозуміти, що той, хто вчинив тут серйозний кримінальний злочин як біженець, не може користуватися таким же захистом, як той, хто поводиться пристойно", – сказав Шольц, додавши, що він доклав чимало зусиль для того, щоб депортація правопорушників до Афганістану була успішною.

"Будь-хто, хто хоче приїхати до Німеччини, щоб працювати тут – у лікарнях, компаніях, у сфері догляду чи досліджень, – вітається. Але ми можемо вибирати, хто приїжджає до нас. І ми повинні забезпечувати дотримання закону і скорочувати нелегальну міграцію", – заявив німецький канцлер.

Дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген у серпні. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Нещодавно Шольц підтвердив, що перевірки на німецьких кордонах триватимуть ще дуже довгий час.

З 16 вересня перевірки проводяться на всіх кордонах Німеччини, щоб зменшити кількість в'їздів нелегалів.