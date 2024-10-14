Шольц хочет больше депортаций нелегалов из Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет депортировать больше мигрантов из Германии, которые не имеют права находиться в стране.

Об этом он сказал в интервью газете Nordkurier, пишет "Европейская правда".

Шольц отметил, что Германии необходимо обеспечить выполнение иммиграционного закона и сократить нелегальную миграцию.

"Каждый, кто не имеет права оставаться с нами, должен покинуть страну. Это требует новых депортаций. Мы решительно справляемся с этим: количество возвращений (нелегалов) растет – в этом году на 20%, но нам все еще нужно работать лучше", – сказал Шольц.

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Он напомнил, что в Германии был введен пограничный контроль и сокращены льготы для искателей убежища.

"Мы четко дали понять, что тот, кто совершил здесь серьезное уголовное преступление как беженец, не может пользоваться такой же защитой, как тот, кто ведет себя прилично", – сказал Шольц, добавив, что он приложил немало усилий, чтобы депортация правонарушителей в Афганистан была успешной.

"Любой, кто хочет приехать в Германию, чтобы работать здесь – в больницах, компаниях, в сфере ухода и исследований, – приветствуется. Но мы можем выбирать, кто приезжает к нам. И мы должны обеспечивать соблюдение закона и сокращать нелегальную миграцию", – заявил немецкий канцлер.

Дискуссии по поводу ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в августе. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Недавно Шольц подтвердил, что проверки на немецких границах будут продолжаться еще очень долгое время.

С 16 сентября проверки проводятся на всех границах Германии, чтобы уменьшить количество въездов нелегалов.