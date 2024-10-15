Глава МИД Финляндии призвала к санкциям против Израиля

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала ЕС рассмотреть введение дополнительных санкций против Израиля.

Об этом она заявила журналистам после встречи министров иностранных дел в понедельник, ее цитирует финский вещатель Yle, пишет "Европейская правда".

Валтонен сообщила журналистам, что в ЕС продолжаются дискуссии о расширении санкций против Израиля. Она добавила, что решение потребует одобрения всех стран-членов.

"Мнения здесь разделились, но сообщение уже достаточно сильное, что мы должны принять четкие меры против Израиля. Особенно, если эскалация продолжится и не прекратится", – сказала министр иностранных дел Финляндии.

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ЕС ввел санкции против израильских поселенцев в начале этого года, но Валтонен отметила, что расширение санкций может также коснуться политиков, которые принимают решения в стране. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в августе, что поддерживает новые санкции ЕС против Израиля.

По словам Валтонен, Финляндия призвала к повторному созыву двустороннего Совета ассоциации между ЕС и Израилем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Валтонен также присоединилась к своим коллегам из ЕС, призвав Израиль прекратить нападения на миротворческие позиции ООН в Ливане. Она сказала, что Финляндия оценит дальнейшее присутствие финских миротворцев в Ливане в сотрудничестве с ООН.

"Финляндия – не единственная страна, имеющая миротворцев в этом регионе, и важно, чтобы эта работа была скоординированной", – сказала Валтонен, но добавила, что Финляндия готова действовать, если будет принято решение о демобилизации миротворческого контингента.

Напомним, накануне премьер Испании Педро Санчес призвал пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем после того, как призвал прекратить экспорт в страну оружия.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения военной операции в секторе Газы.

По данным СМИ, руководство Германии заблокировало продажу новых партий оружия Израилю, выразив предостережение по поводу их возможного использования против гражданского населения.