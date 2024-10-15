У Німеччині розповіли про шпигунську діяльність Росії на території країни

Президент Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг розповів про найбільші загрози для безпеки країни та про нові афери Росії.

Про це він розповів n-tv, передає "Європейська правда".

За словами Гальденванга, після викриття кількох шпигунів у Німеччині Росія вдається до нової афери.

Він акцентував, що наразі в Росії є багато різних типів шпигунів, але передусім ідеться про шпигунів "одноразового використання".

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"Тобто людей, які не мають зв'язку зі спецслужбами і не пройшли відповідної підготовки, а є вихідцями із загальної кримінальної спільноти", – пояснив він.

Також він зауважив, що найбільшу загрозу безпеці Німеччини наразі становлять ісламський тероризм та російські операції впливу.

Напередодні міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки в країні, а колишній очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Герхард Шиндлер поскаржився на надмірну бюрократію та контроль, якому піддаються спецслужби.

Нещодавно стало відомо, що МВС Німеччини підготувало законопроєкт, який розширить заходи з перевірки співробітників у таких чутливих галузях, як інформаційні технології та комунікації, в уряді та в критичній інфраструктурі через побоювання щодо шпигунства.

Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.