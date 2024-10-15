У Німеччині заявляють, що органи безпеки "задихаються" від бюрократії
Колишній очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Герхард Шиндлер поскаржився на надмірну бюрократію та контроль, якому піддаються спецслужби.
Про це він заявив після нещодавніх слухань у Бундестазі за участю керівників німецьких спецслужб, цитує n-tv, передає "Європейська правда".
За його словами, німецькі органи безпеки "задихаються від повсякденної бюрократії".
"Вимоги до дозволів, затвердження, процедури подання заявок, вимоги до документації, зобов'язання щодо звітності, високі юридичні і фактичні перешкоди для проведення оперативних заходів і надмірний захист даних паралізують роботу служб", – наголосив Шиндлер.
Він вважає, що "нарешті потрібен поворот у роботі розвідувальних служб: більше грошей, більше персоналу, більше правових повноважень і більше довіри".
Напередодні міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки в країні.
Нещодавно стало відомо, що МВС Німеччини підготувало законопроєкт, який розширить заходи з перевірки співробітників у таких чутливих галузях, як інформаційні технології та комунікації, в уряді та в критичній інфраструктурі через побоювання щодо шпигунства.
Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.
А Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.