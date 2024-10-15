У німецькій опозиції схвалюють плани Польщі відмовляти мігрантам у притулку
Голова парламентської фракції ХДС/ХСС, головної опозиційної партії Німеччини, Торстен Фрай висловив розуміння польських намірів відмовляти мігрантам у наданні притулку.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
За словами Фрая, якщо Москва використовуватиме мігрантів у гібридній війні і переправлятиме їх через кордон до Польщі через Росію та Білорусь, право на притулок буде зведене до абсурду.
"Само собою зрозуміло, що польська держава також захищається від цього", – сказав Фрай.
Політик вважає, що Дональда Туска як колишнього президента Європейської ради навряд чи можна назвати антиєвропейським, коли він прагне до того, аби інтеграція мігрантів встигала за їхнім прибуттям.
Уряд Польщі хоче у вівторок обговорити питання про тимчасове призупинення права на притулок. Якщо це станеться, Варшава повинна очікувати на кроки у відповідь з боку Єврокомісії.
12 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове територіальне призупинення права на притулок.
У Єврокомісії заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини.
Після цього Туск наполіг, що безпека польського кордону не буде предметом переговорів.