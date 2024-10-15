У німецькій опозиції схвалюють плани Польщі відмовляти мігрантам у притулку

Голова парламентської фракції ХДС/ХСС, головної опозиційної партії Німеччини, Торстен Фрай висловив розуміння польських намірів відмовляти мігрантам у наданні притулку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами Фрая, якщо Москва використовуватиме мігрантів у гібридній війні і переправлятиме їх через кордон до Польщі через Росію та Білорусь, право на притулок буде зведене до абсурду.

"Само собою зрозуміло, що польська держава також захищається від цього", – сказав Фрай.

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Політик вважає, що Дональда Туска як колишнього президента Європейської ради навряд чи можна назвати антиєвропейським, коли він прагне до того, аби інтеграція мігрантів встигала за їхнім прибуттям.

Уряд Польщі хоче у вівторок обговорити питання про тимчасове призупинення права на притулок. Якщо це станеться, Варшава повинна очікувати на кроки у відповідь з боку Єврокомісії.

12 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове територіальне призупинення права на притулок.

У Єврокомісії заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини.

Після цього Туск наполіг, що безпека польського кордону не буде предметом переговорів.