В немецкой оппозиции одобряют планы Польши отказывать мигрантам в убежище

Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС, главной оппозиционной партии Германии, Торстен Фрай выразил понимание намерений польских властей отказывать мигрантам в предоставлении убежища.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам Фрая, если Москва будет использовать мигрантов в гибридной войне и переправлять их через границу в Польшу через Россию и Беларусь, право на убежище будет сведено к абсурду.

"Само собой разумеется, что польское государство также защищается от этого", – сказал Фрай.

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Политик считает, что польского премьера Дональда Туска как бывшего президента Европейского совета вряд ли можно назвать антиевропейским, когда он хочет достичь того, чтобы интеграция мигрантов успевала за их прибытием.

Правительство Польши хочет во вторник обсудить вопрос о временном приостановлении права на убежище. Если это произойдет, Варшава должна ожидать ответных шагов со стороны Еврокомиссии.

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное территориальное приостановление права на убежище.

В Еврокомиссии заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека.

После этого Туск настоял, что безопасность польской границы не будет предметом переговоров.