Незважаючи на хвилі фейкових новин та кампанії іноземного втручання, вибори до Європейського парламенту виявилися стійкими до дезінформаційних загроз.

Про це йдеться в оцінці Європейської комісії, з якою ознайомилося видання Politico, пише "Європейська правда".

Європейська обсерваторія цифрових медіа (EDMO) зафіксувала найвищий рівень дезінформації, пов'язаної з Європейським Союзом, на онлайн-платформах у травні – за місяць до виборів.

Але ця хвиля активності не призвела до "серйозного інциденту, здатного зірвати вибори", заявила віцепрезидентка Європейської комісії Віра Юрова перед початком засідання Ради з загальних питань у вівторок у Люксембурзі.

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Вона представить результати свого так званого "демократичного туру" минулої весни, під час якого вона відвідала десяток країн ЄС з метою підвищення обізнаності про маніпуляції на виборах з боку недобросовісних суб'єктів.

"Я відчула на собі тиск, який змушував мене бити в дзвін про чесність виборів і захищати їх від маніпуляцій і втручання з боку Путіна та інших осіб", – заявила Юрова.

На початку цього важливого виборчого року існували побоювання, що штучний інтелект – а саме високоманіпулятивні фейки – може дестабілізувати виборчий процес.

Ці побоювання не справдилися, і технологія не була використана "значною мірою", йдеться в аналізі ЄС.

Глава МЗС Німеччини нещодавно заявила, що російська дезінформація особливо націлена на молодь.

Загалом же Німеччина вважається однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років.