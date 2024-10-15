Несмотря на волны фейковых новостей и кампании иностранного вмешательства, выборы в Европейский парламент оказались устойчивыми к дезинформационным угрозам.

Об этом говорится в оценке Европейской комиссии, с которой ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Европейская обсерватория цифровых медиа (EDMO) зафиксировала самый высокий уровень дезинформации, связанной с Европейским Союзом, на онлайн-платформах в мае – за месяц до выборов.

Но эта волна активности не привела к "серьезному инциденту, способному сорвать выборы", заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова перед началом заседания Совета по общим вопросам во вторник в Люксембурге.

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Она представит результаты своего так называемого "демократического тура" прошлой весной, во время которого она посетила десяток стран ЕС с целью повышения осведомленности о манипуляциях на выборах со стороны недобросовестных субъектов.

"Я ощутила на себе давление, которое заставляло меня призывать к честности выборов и защищать их от манипуляций и вмешательства со стороны Путина и других лиц", – заявила Юрова.

В начале этого важного избирательного года существовали опасения, что искусственный интеллект – а именно высокоманипулятивные фейки – может дестабилизировать избирательный процесс.

Эти опасения не оправдались, и технология не была использована "в значительной степени", говорится в анализе ЕС.

Глава МИД Германии недавно заявила, что российская дезинформация особенно нацелена на молодежь.

В целом же Германия считается одной из главных целей российской дезинформации в течение по меньшей мере двух лет.