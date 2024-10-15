СМИ: США предупредили Израиль о проблемах с военной помощью из-за ситуации в Газе

Если гуманитарная ситуация в секторе Газы в ближайшее время не улучшится, американская военная помощь Израилю может затормозиться из-за судебных исков, поданных в США.

Об этом говорится в письме государственного секретаря США Энтони Блинкен и шефа Пентагона Ллойда Остина, которое опубликовал репортер Axios Барак Равид, сообщает "Европейская правда".

Американские чиновники в письме израильским коллегам выражают "глубокую обеспокоенность правительства США ухудшением гуманитарной ситуации в Газе" и призывают Израиль "принять срочные и последовательные меры" в течение октября.

Блинкен и Остин перечисляют ряд конкретных мер для израильских властей, связанных с облегчением доступа для гуманитарных грузов в Газу, которые должны быть воплощены в течение 30 дней.

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"Неспособность засвидетельствовать неотступное стремление воплотить эти меры и поддерживать их воплощение может иметь последствия для политики США по программе NSM-20 и соответствующему законодательству", – говорится в письме.

NSM-20 – это меморандум Белого дома, который определяет условия экспорта вооружений за рубежом. Таким образом, в США предупредили Израиль о возможных проблемах с военной помощью в случае ухудшения гуманитарной ситуации в Газе.

В письме также цитируется раздел 620i Закона об иностранной помощи США, который ограничивает военную помощь странам, препятствующим доставке американской гуманитарной помощи.

Письмо появилось в то время, когда израильские войска расширяют операции на севере сектора Газы, а международное сообщество обеспокоено ситуацией с доступом к гуманитарной помощи в анклаве и обеспечением гражданского населения едой, водой и медикаментами.

Накануне премьер Испании Педро Санчес призвал пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем после того, как призвал прекратить экспорт в страну оружия.

Также, по данным СМИ, руководство Германии заблокировало продажу новых партий оружия Израилю, выразив предостережения относительно их возможного использования против гражданского населения.