У Фінляндії підозрюють компанію у ймовірному експорті підсанкційних товарів до Росії

Фінська митниця розслідує справу, в якій компанію з регіону Східної Фінляндії підозрюють у контрабанді підсанкційної електроніки до Росії.

Про це повідомило Yle, передає "Європейська правда".

За попереднім розслідуванням митниці, компанія, яка займається складським зберіганням у Східній Фінляндії, доставила до Росії значну кількість підсанкційних товарів у період з березня по грудень 2022 року.

Товари, які прибули до Фінляндії літаками, намагалися вивезти через проміжний склад компанії у Східній Фінляндії автомобільним транспортом до Росії.

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Товари прибули до аеропорту "Гельсінкі-Вантаа", після чого їх перевезли до складу компанії у Віролахті. Далі компанія намагалася вивезти товари зі свого складу до Росії автомобільним транспортом через Ваалімаа.

Як зазначається, вартість товарів становила близько 700 тисяч євро.

Керівниця розслідування Санна Купарінен зазначила, що митниця провела понад сотню перевірок товарів в експорті, здійсненому підозрюваною компанією.

"Цей експорт включав електроніку, що підлягає санкціям, таку як дрони, процесори, смартфони, комп'ютери та ехолоти", – проінформувала вона.

Попереднє розслідування виявило, що товари переважно купувалися в американських інтернет-магазинах, а отримувачем у Росії була російська пошта.

Також було допитано сім підозрюваних, які працюють у міжнародній експедиторській компанії на керівних та експедиторських посадах.

Справу розслідують як тяжкий злочин у сфері регулювання.

Нещодавно повідомлялося, що товари з Фінляндії, як і багатьох інших країн Заходу, ймовірно, продовжують потрапляти у Росію через Центральну Азію.

Також писали, що попри санкції, у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.

А напередодні іспанська поліція вилучила 13 тонн заборонених хімічних речовин, у тому числі можливих компонентів хімічної зброї, які прямували до Росії, незважаючи на санкції, накладені на Москву за її вторгнення в Україну.