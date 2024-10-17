В польском городе эвакуировали жителей дома из-за найденных в квартире снарядов

В одном из многоквартирных домов польского города Радом эвакуировали 15 человек из-за артиллерийских снарядов, обнаруженных в одной из квартир.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Два объекта, похожие на артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, случайно обнаружила полиция во время действий в одной из квартир. Похоже, житель нашел или приобрел их как сувениры и хранил у себя дома.

Вокруг находок установили периметр и отдали распоряжение об эвакуации жителей всего подъезда. На место направляются саперы.

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В минувшие выходные в немецком Гамбурге обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за операции эвакуировали более 5 тысяч человек.

Ранее старую бомбу нашли и обезвредили в Нидерландах благодаря предупреждению историка, с которым он пришел на местное предприятие.