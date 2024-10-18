У Німеччині назвали причину пожежі на пожежній станції, яка завдала мільйонних збитків

На новій пожежній станції в Німеччині, яка згоріла внаслідок пожежі, що завдала збитків на мільйони євро і знищила обладнання, не було системи пожежної сигналізації.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, пожежа спалахнула рано-вранці в середу, 16 жовтня, на пожежній станції Штадталлендорф в Гессені і знищила, серед іншого, зал з обладнанням і майже десяток автомобілів швидкої допомоги.

За попередніми оцінками, збитки становлять від 20 до 24 млн євро, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Реклама:

Місцеві посадовці повідомили, що в будівлі не було встановлено протипожежної сигналізації, оскільки експерти визнали її непотрібною. Як зазначали місцеві ЗМІ, станція відкрилася менше ніж рік тому.

Фото: AP

Пожежа спалахнула на аварійному автомобілі, що належить пожежній службі, який містив літій-іонні акумулятори та зовнішнє підключення до електромережі.

Голова Асоціації державних пожежних бригад землі Гессен висловив сподівання, що те, що сталося, "змусить багатьох людей замислитися і діяти".

Він зазначив, що через те, що на пожежних станціях є багато техніки і заряджаються акумулятори, є сенс обладнати їх системами пожежної сигналізації.

Водночас він визнав, що неясно, чи змогла б така система запобігти найгіршому в Штадталлендорфі.

"Ця пожежа поширювалася з шаленою швидкістю", – додав він.

Нещодавно у нідерландському місті Гронінген сталася пожежа на металообробному підприємстві, через яку місцевим мешканцям порадили зачинити вікна і уникати перебування в зоні задимлення.

У Польщі минулими вихідними сталася масштабна пожежа у цехах, внаслідок якої зайнялася також нафта, що зберігалась на території.