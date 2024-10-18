У Німеччині назвали причину пожежі на пожежній станції, яка завдала мільйонних збитків
Новини — П'ятниця, 18 жовтня 2024, 10:53 —
На новій пожежній станції в Німеччині, яка згоріла внаслідок пожежі, що завдала збитків на мільйони євро і знищила обладнання, не було системи пожежної сигналізації.
Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".
Як зазначили журналісти, пожежа спалахнула рано-вранці в середу, 16 жовтня, на пожежній станції Штадталлендорф в Гессені і знищила, серед іншого, зал з обладнанням і майже десяток автомобілів швидкої допомоги.
За попередніми оцінками, збитки становлять від 20 до 24 млн євро, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Місцеві посадовці повідомили, що в будівлі не було встановлено протипожежної сигналізації, оскільки експерти визнали її непотрібною. Як зазначали місцеві ЗМІ, станція відкрилася менше ніж рік тому.
Пожежа спалахнула на аварійному автомобілі, що належить пожежній службі, який містив літій-іонні акумулятори та зовнішнє підключення до електромережі.
Голова Асоціації державних пожежних бригад землі Гессен висловив сподівання, що те, що сталося, "змусить багатьох людей замислитися і діяти".
Він зазначив, що через те, що на пожежних станціях є багато техніки і заряджаються акумулятори, є сенс обладнати їх системами пожежної сигналізації.
Водночас він визнав, що неясно, чи змогла б така система запобігти найгіршому в Штадталлендорфі.
"Ця пожежа поширювалася з шаленою швидкістю", – додав він.
Нещодавно у нідерландському місті Гронінген сталася пожежа на металообробному підприємстві, через яку місцевим мешканцям порадили зачинити вікна і уникати перебування в зоні задимлення.
У Польщі минулими вихідними сталася масштабна пожежа у цехах, внаслідок якої зайнялася також нафта, що зберігалась на території.