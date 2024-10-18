В Германии назвали причину пожара на пожарной станции, который нанес миллионные убытки
Новости — Пятница, 18 октября 2024, 10:53 —
На новой пожарной станции в Германии, которая сгорела в результате пожара, нанесшего ущерб на миллионы евро и уничтожившего оборудование, не было системы пожарной сигнализации.
Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".
Как отметили журналисты, пожар вспыхнул рано утром в среду, 16 октября, на пожарной станции Штадталлендорф в Гессене и уничтожил, среди прочего, зал с оборудованием и почти десяток автомобилей скорой помощи.
По предварительным оценкам, ущерб составляет от 20 до 24 млн евро, в результате пожара никто не пострадал.
Местные чиновники сообщили, что в здании не была установлена противопожарная сигнализация, поскольку эксперты сочли ее ненужной. Как отмечали местные СМИ, станция открылась менее года назад.
Пожар вспыхнул на аварийном автомобиле, принадлежащем пожарной службе, который содержал литий-ионные аккумуляторы и внешнее подключение к электросети.
Председатель Ассоциации государственных пожарных бригад земли Гессен выразил надежду, что случившееся "заставит многих людей задуматься и действовать".
Он отметил, что из-за того, что на пожарных станциях есть много техники и заряжаются аккумуляторы, есть смысл оборудовать их системами пожарной сигнализации.
В то же время он признал, что неясно, смогла ли бы такая система предотвратить худшее в Штадталлендорфе.
"Этот пожар распространялся с бешеной скоростью", – добавил он.
Недавно в нидерландском городе Гронинген произошел пожар на металлообрабатывающем предприятии, из-за которого местным жителям посоветовали закрыть окна и избегать пребывания в зоне задымления.
В Польше в минувшие выходные произошел масштабный пожар в цехах, в результате которого загорелась также нефть, хранившаяся на территории.