В Германии назвали причину пожара на пожарной станции, который нанес миллионные убытки

На новой пожарной станции в Германии, которая сгорела в результате пожара, нанесшего ущерб на миллионы евро и уничтожившего оборудование, не было системы пожарной сигнализации.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, пожар вспыхнул рано утром в среду, 16 октября, на пожарной станции Штадталлендорф в Гессене и уничтожил, среди прочего, зал с оборудованием и почти десяток автомобилей скорой помощи.

По предварительным оценкам, ущерб составляет от 20 до 24 млн евро, в результате пожара никто не пострадал.

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Местные чиновники сообщили, что в здании не была установлена противопожарная сигнализация, поскольку эксперты сочли ее ненужной. Как отмечали местные СМИ, станция открылась менее года назад.

Фото: AP

Пожар вспыхнул на аварийном автомобиле, принадлежащем пожарной службе, который содержал литий-ионные аккумуляторы и внешнее подключение к электросети.

Председатель Ассоциации государственных пожарных бригад земли Гессен выразил надежду, что случившееся "заставит многих людей задуматься и действовать".

Он отметил, что из-за того, что на пожарных станциях есть много техники и заряжаются аккумуляторы, есть смысл оборудовать их системами пожарной сигнализации.

В то же время он признал, что неясно, смогла ли бы такая система предотвратить худшее в Штадталлендорфе.

"Этот пожар распространялся с бешеной скоростью", – добавил он.

Недавно в нидерландском городе Гронинген произошел пожар на металлообрабатывающем предприятии, из-за которого местным жителям посоветовали закрыть окна и избегать пребывания в зоне задымления.

В Польше в минувшие выходные произошел масштабный пожар в цехах, в результате которого загорелась также нефть, хранившаяся на территории.