Прем'єр Словаччини назвав суперечливим "план перемоги" Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "план перемоги" президента України Володимира Зеленського є суперечливим, і він не вважає членство Києва в Північноатлантичному альянсі хорошою ідеєю.

Про це він заявив у п'ятницю в Брюсселі, інформує "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Фіцо уточнив, що саміт ЄС мав три основні теми: події в Україні, криза на Близькому Сході та міграція.

Він повторив, що підтримує членство України в Європейському Союзі.

Реклама:

За словами Фіцо, її членство в НАТО, яке є одним з пунктів "плану перемоги" Зеленського, може спровокувати третю світову війну.

Він додав, що це суперечливий план, який розділяє країни, саме тому Європейська рада не прийняла чіткої позиції щодо нього.

Прем'єр-міністр повторив, що Росія порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну і захопивши її територію.

Однак йому не подобаються пропозиції, які, за його словами, провокують відкриту дискусію, такі як вступ України до НАТО або постачання ракет, здатних вражати цілі на російській території.

"Перед усіма лідерами ЄС, в присутності президента Зеленського, я сказав, що філософія уряду, яку я знаю, залишається в силі, що ми хочемо зосередитися на змістовному і раціональному співробітництві з Україною, результатом якого має бути не вбивство, а допомога людям, які її потребують", – пояснив Фіцо.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан в свою чергу заявив, що не підтримує "план перемоги" Володимира Зеленського, оскільки він не є виграшним для Угорщини.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що "план перемоги", представлений Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.