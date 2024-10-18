Премьер Словакии назвал противоречивым "план победы" Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "план победы" президента Украины Владимира Зеленского является противоречивым, и он не считает членство Киева в Североатлантическом альянсе хорошей идеей.

Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе, информирует "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

Фицо уточнил, что саммит ЕС имел три основные темы: события в Украине, кризис на Ближнем Востоке и миграция.

По словам Фицо, ее членство в НАТО, которое является одним из пунктов "плана победы" Зеленского, может спровоцировать третью мировую войну.

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Он добавил, что это противоречивый план, который разделяет страны, именно поэтому Европейский совет не принял четкой позиции по нему.

Премьер-министр повторил, что Россия нарушила международное право, вторгшись в Украину и захватив ее территорию.

"Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия правительства, которую я знаю, остается в силе, что мы хотим сосредоточиться на содержательном и рациональном сотрудничестве с Украиной, результатом которого должно быть не убийство, а помощь людям, которые в ней нуждаются", – пояснил Фицо.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в свою очередь заявил, что не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, поскольку он не является выигрышным для Венгрии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что "план победы", представленный Владимиром Зеленским, будет заново оцениваться после президентских выборов в США.