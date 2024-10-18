Премьер Словакии назвал противоречивым "план победы" Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "план победы" президента Украины Владимира Зеленского является противоречивым, и он не считает членство Киева в Североатлантическом альянсе хорошей идеей.
Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе, информирует "Европейская правда" со ссылкой на TASR.
Фицо уточнил, что саммит ЕС имел три основные темы: события в Украине, кризис на Ближнем Востоке и миграция.
По словам Фицо, ее членство в НАТО, которое является одним из пунктов "плана победы" Зеленского, может спровоцировать третью мировую войну.
Он добавил, что это противоречивый план, который разделяет страны, именно поэтому Европейский совет не принял четкой позиции по нему.
Премьер-министр повторил, что Россия нарушила международное право, вторгшись в Украину и захватив ее территорию.
"Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия правительства, которую я знаю, остается в силе, что мы хотим сосредоточиться на содержательном и рациональном сотрудничестве с Украиной, результатом которого должно быть не убийство, а помощь людям, которые в ней нуждаются", – пояснил Фицо.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в свою очередь заявил, что не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, поскольку он не является выигрышным для Венгрии.
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что "план победы", представленный Владимиром Зеленским, будет заново оцениваться после президентских выборов в США.