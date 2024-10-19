В уряді кажуть, що вступ України в НАТО без окупованих територій не обговорюється

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося.

Заяву Стефанішиної наводить "Суспільне", повідомляє "Європейська правда".

Віцепрем’єрка зазначила, що Україну запросять до НАТО в кордонах 1991 року.

"Таких розмов (про вступ України в НАТО без окупованих територій – Ред.) не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", – сказала Стефанішина.

Реклама:

За її словами, членство України в НАТО можливе вже після завершення війни, проте у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.

"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", – підкреслила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

Раніше в Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.