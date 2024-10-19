В Кабмине говорят, что вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий не обсуждается

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных Россией территорий не обсуждался.

Заявление Стефанишиной приводит "Суспільне", сообщает "Европейская правда".

Вице-премьер отметила, что Украину пригласят в НАТО в границах 1991 года.

"Таких разговоров (о вступлении Украины в НАТО без оккупированных территорий – Ред.) не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года и это не обсуждается. Это не является предметом дискуссий", – сказала Стефанишина.

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По ее словам, членство Украины в НАТО возможно уже после завершения войны, однако в процессе после приглашения ситуация может меняться.

"После приглашения составляется протокол о присоединении, в котором отмечают и сроки, и реформы, которые нужно сделать. Это не страшные реформы. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями", – подчеркнула она.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

Ранее в Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.