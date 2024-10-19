Глава МЗС Франції: Ми відкриті до ідеї запрошення України в НАТО
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна відкрита до ідеї запрошення України в НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це французький міністр сказав під час візиту до Києва, його слова наводить Reuters.
Водночас Барро зазначив, що переговори з союзниками щодо цього питання триватимуть.
"Що стосується запрошення Україні вступити в НАТО, ми відкриті для цього, і це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами", – сказав глава французького МЗС.
Барро також заявив, що підтримує запропонований президентом України Володимиром Зеленським "план перемоги".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.
У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.