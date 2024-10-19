Глава МЗС Франції: Ми відкриті до ідеї запрошення України в НАТО

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна відкрита до ідеї запрошення України в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це французький міністр сказав під час візиту до Києва, його слова наводить Reuters.

Водночас Барро зазначив, що переговори з союзниками щодо цього питання триватимуть.

"Що стосується запрошення Україні вступити в НАТО, ми відкриті для цього, і це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами", – сказав глава французького МЗС.

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Барро також заявив, що підтримує запропонований президентом України Володимиром Зеленським "план перемоги".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.