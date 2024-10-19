Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна открыта к идее приглашения Украины в НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", об этом французский министр сказал во время визита в Киев, его слова приводит Reuters.
В то же время Барро отметил, что переговоры с союзниками по этому вопросу будут продолжаться.
"Что касается приглашения Украине вступить в НАТО, мы открыты для этого, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами", – сказал глава французского МИД.
Барро также заявил, что поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским "план победы".
Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.
В Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.