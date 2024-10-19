Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна открыта к идее приглашения Украины в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом французский министр сказал во время визита в Киев, его слова приводит Reuters.

В то же время Барро отметил, что переговоры с союзниками по этому вопросу будут продолжаться.

"Что касается приглашения Украине вступить в НАТО, мы открыты для этого, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами", – сказал глава французского МИД.

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Барро также заявил, что поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским "план победы".

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

В Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.