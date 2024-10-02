ЕС осудил нападение Ирана на Израиль: призывает к "немедленному прекращению" огня

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Он отметил, что ЕС решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль.

"Опасный цикл нападений и возмездия рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе", – подчеркнул Боррель.

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The EU condemns in the strongest terms Iran’s attack against Israel.



The dangerous cycle of attacks and retaliation risks to spiralling out of control. An immediate ceasefire across the region is needed.



The EU remains fully committed to contribute to avert a regional war. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2024

ЕС остается полностью преданным своему вкладу в предотвращение региональной войны, добавил он.

Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

На оккупированном Западном берегу реки Иордан во время обстрела погиб один палестинец, а также пострадали школа в центральной части Израиля и ресторан в Тель-Авиве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.

США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.

Иран заявил, что его последнее нападение было актом самообороны в ответ на "агрессивные действия" Израиля против его союзников, включая убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Также сообщалось, что Байден и Харрис провели встречу с командой чиновников по вопросам национальной безопасности на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль.