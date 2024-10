ЕС осудил нападение Ирана на Израиль: призывает к "немедленному прекращению" огня

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Он отметил, что ЕС решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль.

"Опасный цикл нападений и возмездия рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе", – подчеркнул Боррель.

Реклама:

The EU condemns in the strongest terms Iran’s attack against Israel.



The dangerous cycle of attacks and retaliation risks to spiralling out of control. An immediate ceasefire across the region is needed.



The EU remains fully committed to contribute to avert a regional war.