Полиция проводит крупную операцию на центральном вокзале Копенгагена

На центральном вокзале столицы Дании Копенгагена присутствует большое количество правоохранителей из-за определенной "подозрительной ситуации", операция существенно влияет на движение поездов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.

В поздние часы утра полиция Копенгагена сообщила о присутствии на центральном железнодорожном вокзале из-за "расследования подозрительной ситуации", что будет влиять на движение поездов.

Foto: Maria Oien

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В более поздних сообщениях представители полиции отметили, что операция влияет на многие железнодорожные рейсы, и воздержались от конкретики, что именно происходит.

На центральном вокзале не останавливаются поезда метро линий M3 и M4, поезда железной дороги дальнего следования и региональные электрички некоторое время останавливали не непосредственно на вокзале, а возле него.

Впоследствии появились обновления, что посадка и высадка снова осуществляются на центральном вокзале, но там до сих пор много правоохранителей.

Оператор железной дороги сообщил, что многие поезда задерживаются, а некоторые могут отменить.

Отметим, утром в Копенгагене прогремели два взрыва возле посольства Израиля, вероятно, на фоне вечерней ракетной атаки Ирана против Израиля в ответ на операцию против "Хезболлы" в Ливане.

На прошлой неделе в Дании задержали мужчину, который поджег территорию посольства Египта.