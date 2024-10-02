У Вірменії кажуть, що Баку не має "політичної волі" для підписання мирної угоди

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян стверджує, що в Азербайджану немає політичної волі для підписання мирного договору.

Про це він заявив у середу, 2 жовтня, під час панельної дискусії на полях безпекового форуму у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Армения".

За словами Мірзояна, вже є "майже остаточний" проєкт мирного договору з Баку, але його не підписують, "оскільки Азербайджан щоразу виступає з якимись новими передумовами".

"Ми бачимо, що вони не хочуть підписувати договір", – констатував він.

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Глава вірменського МЗС зазначив, що азербайджанська сторона хоче узгодити більшість невирішених питань, але Єреван пропонує винести їхнє обговорення на наступний етап.

"Була пророблена величезна робота за останні два-три роки, незважаючи на всі виклики, ескалації, атаки на територію Вірменії. Вірменія налаштована конструктивно під час переговорів", – додав Мірзоян.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

З кінця минулого року Азербайджан та Вірменія говорили про прогрес у переговорах стосовно укладання мирної угоди. Сторони домовились про обмін полонених, а також запустили процес делімітації та демаркації спірних ділянок кордону.

Водночас за останні місяці лідери обох держав не зустрічались, аби досягти вирішального прогресу.

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