В Армении говорят, что Баку не имеет "политической воли" для подписания мирного соглашения

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян утверждает, что у Азербайджана нет политической воли для подписания мирного договора.

Об этом он заявил в среду, 2 октября, во время панельной дискуссии на полях форума по безопасности в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Армения".

По словам Мирзояна, уже есть "почти окончательный" проект мирного договора с Баку, но его не подписывают, "поскольку Азербайджан каждый раз выступает с какими-то новыми предпосылками".

"Мы видим, что они не хотят подписывать договор", – констатировал он.

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Глава армянского МИД отметил, что азербайджанская сторона хочет согласовать большинство нерешенных вопросов, но Ереван предлагает вынести их обсуждение на следующий этап.

"Была проделана огромная работа за последние два-три года, несмотря на все вызовы, эскалации, атаки на территорию Армении. Армения настроена конструктивно во время переговоров", – добавил Мирзоян.

В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

С конца прошлого года Азербайджан и Армения говорили о прогрессе в переговорах по заключению мирного соглашения. Стороны договорились об обмене пленных, а также запустили процесс делимитации и демаркации спорных участков границы.

В то же время за последние месяцы лидеры обоих государств не встречались, чтобы достичь решающего прогресса.

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