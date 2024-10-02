ЕС рекомендует избегать полетов над Ираном до конца октября

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) в среду, 2 октября, порекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ираном в течение следующего месяца, учитывая эскалацию в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении EASA.

Агентство ЕС совместно с Еврокомиссией обратило внимание на иранскую атаку на Израиль 1 октября и заявление Израиля о "намерении принять ответные меры".

"Европейская комиссия и EASA решили выпустить информационные сообщения о зонах конфликтов (CZIB) с рекомендацией не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана на всех уровнях полета", – отметило Агентство.

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Там уточнили, что рекомендация действует до 31 октября 2024 года, но в случае изменения ситуации может быть пересмотрена.

"EASA продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить, происходит ли увеличение или уменьшение рисков для эксплуатантов воздушных судов ЕС в результате эволюции угрозы", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе ЕС так же рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов над Израилем и Ливаном.

Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.