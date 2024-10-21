Ексголова антикорупційного бюро Польщі проігнорував виклик до спецкомісії Сейму

Колишній очільник Центрального антикорупційного бюро Польщі (ЦАБ) Енрест Бейда повторно проігнорував виклик для свідчень до спецкомісії Сейму щодо використання у країні шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Як пише "Європейська правда, про це повідомляє RMF24.

Бейда, який очолював ЦАБ у 2016-2020 роках, у понеділок не з’явився для свідчень перед спецкомісією Сейму щодо Pegasus, проігнорувавши запрошення вже вдруге.

Комісія планує скерувати до суду подання щодо покарання експосадовця за неявку та зобов’язання з’явитися на наступну сесію.

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Перед цим Бейду викликали на 8 жовтня, він не прийшов, аргументуючи це вересневим рішенням Конституційного суду щодо процедурних недоліків під час утворення спецкомісії.

З такими ж аргументами давати свідчення не прийшов ексочільник Агентства внутрішньої безпеки Польщі, теперішній заступник голови Нацбанку Польщі Пйотр Погоновський.

Колишній генпрокурор і міністр юстиції Збігнев Зьобро також не приходить для свідчень, пояснюючи свою неявку станом здоров’я.

На засіданнях спецкомітету щодо Pegasus вже заслухали колишнього віцепрем’єра, голову "ПіС" Ярослава Качинського, колишнього заступника міністра юстиції з "Суверенної Польщі" Міхала Воса та ще кількох посадовців Міністерства юстиції.

Нагадаємо, слідчий спецкомітет розслідує законність та масштаби використання у Польщі шпигунського програмного забезпечення Pegasus урядовими структурами у період з листопада 2015 до листопада 2023 років – час перебування при владі партії "Право і справедливість". Також комітет визначає, хто відповідальний за придбання Польщею Pegasus і подібних інструментів.