Президент Австрії почав новий раунд коаліційних зустрічей: лідер ультраправих приніс подарунок

Через три тижні після виборів в Австрії, на яких лідирувала ультраправа Австрійська партія свободи, у понеділок президент країни знову приймає трьох лідерів найбільших політичних партій, аби спробувати зсунути з мертвої точки процес формування коаліції.

Про це повідомило видання Der Standard, пише "Європейська правда".

Президент Австрії Александр ван дер Беллен 9 жовтня не став доручати формування уряду переможниці виборів, Партії свободи, та запропонував трьом політсилам, які здобули найкращі результати, самостійно з'ясувати, які варіанти коаліції є можливими.

У понеділок президент особисто заслухає лідерів Австрійської партії свободи, Австрійської народної партії та Соціал-демократичної партії Австрії. Він розпочав зустрічі у своїй резиденції зі спілкування з Гербертом Кіклем, а потім поспілкується з Карлом Негаммером та, відповідно, Андреасом Баблером.

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Кікль прибув на зустріч до кабінету ван дер Беллена з невеликим синім пакунком і сумкою для ноутбука. Після зустрічі Кікль мав при собі лише сумку для ноутбука і підтвердив представникам ЗМІ, що синій пакунок був подарунком для президента. Політик нічого не розповів про його вміст.

Лідер FPÖ планує зробити заяву лише після того, як федеральний президент проведе свої переговори з Негаммером та Баблером і зробить заяву для ЗМІ.

Не виключено, що Александр ван дер Беллен доручить одному з партійних лідерів сформувати уряд. Або ж він продовжить тягнути час і дасть трьом лідерам можливість провести наступні раунди переговорів.

За даними президентської канцелярії, федеральний президент не планує розкривати свій подальший курс дій у понеділок. Втім, швидше за все, це станеться до середини тижня.

Нагадаємо, 29 вересня ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах, здобувши близько 29% голосів.

Невдовзі після виборів лідер Австрійської партії свободи Кікль розкритикував президента Александра ван дер Беллена через відмову доручати його партії формування уряду.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.