Президент Австрии начал новый раунд коалиционных встреч: лидер ультраправых принес подарок

Через три недели после выборов в Австрии, на которых лидировала ультраправая Австрийская партия свободы (АПС), в понедельник президент страны снова принимает трех лидеров крупнейших политических партий, чтобы попытаться сдвинуть с мертвой точки процесс формирования коалиции.

Об этом сообщило издание Der Standard, пишет "Европейская правда".

Президент Австрии Александр ван дер Беллен 9 октября не стал поручать формирование правительства победительнице выборов, АПС, и предложил трем политсилам, которые получили лучшие результаты, самостоятельно выяснить, какие варианты коалиции возможны.

В понедельник президент лично заслушает лидеров Австрийской партии свободы, Австрийской народной партии и Социал-демократической партии Австрии. Он начал встречи в своей резиденции с общения с Гербертом Киклем, а затем пообщается с Карлом Нехаммером и, соответственно, Андреасом Баблером.

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Кикль прибыл на встречу в кабинет ван дер Беллена с небольшим синим пакетом и сумкой для ноутбука. После встречи Кикль имел при себе только сумку для ноутбука и подтвердил представителям СМИ, что синий пакет был подарком для президента. Политик ничего не рассказал о его содержимом.

Лидер FPÖ планирует сделать заявление только после того, как федеральный президент проведет свои переговоры с Нехаммером и Баблером и сделает заявление для СМИ.

Не исключено, что Александр ван дер Беллен поручит одному из партийных лидеров сформировать правительство. Или же он продолжит тянуть время и даст трем лидерам возможность провести следующие раунды переговоров.

По данным президентской канцелярии, федеральный президент не планирует раскрывать свой дальнейший курс действий в понедельник. Впрочем, скорее всего, это произойдет до середины недели.

Напомним, 29 сентября ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах, получив около 29% голосов.

Вскоре после выборов лидер АПС Кикль раскритиковал президента Александра ван дер Беллена за отказ поручать его партии формирование правительства.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.