Министров из Северной Европы предупредили об изменениях течения Атлантики

Более 40 ученых-климатологов призвали министров стран Северной Европы не допустить, чтобы глобальное потепление вызвало значительное изменение течения в Атлантическом океане, которое может вызвать резкие изменения погодных условий и нанести вред экосистемам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Ученые обратились с письмом в Совет министров стран Северной Европы, куда входят Дания, Швеция, Финляндия, Исландия и Норвегия и три автономные территории.

По мнению ученых, разрушение системы океанических течений, которая транспортирует теплую воду в Северную Атлантику и обеспечивает мягкий климат в Европе, может поставить под угрозу условия жизни людей в Арктическом регионе и за его пределами.

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"Такое изменение циркуляции океана будет иметь разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей мира", – заявили ученые в письме.

Письмо призывает Совет министров к действиям, которые могут включать призыв к глобальному сокращению выбросов парниковых газов.

Несколько исследований свидетельствуют о том, что риск изменения течения в Атлантическом океане был значительно недооценен, говорят ученые. Они добавляют, что существует серьезная вероятность прохождения переломного момента в ближайшие несколько десятилетий.

"Если Британия и Ирландия станут похожими на северную Норвегию, (это) будет иметь огромные последствия. Мы пришли к выводу, что вероятность этого не является низкой. Это не то, к чему можно легко приспособиться", – сказал профессор Питер Дитлевсен из Копенгагенского университета, который подписал письмо.

По данным Метеорологической службы Великобритании, распад системы океанических течений приведет к похолоданию в Северном полушарии, повышению уровня Атлантического океана, уменьшению количества осадков над Европой и Северной Америкой и смещению муссонов в Южной Америке и Африке.

Напомним, в норвежском городе Тромсе, расположенном за полярным кругом, 18 октября стало рекордно теплым днем за всю 100-летнюю историю наблюдений.

Начало осени в Северной Европе также было необычно теплым и засушливым.