Глава МЗС Німеччини заявила про "дилему" щодо експорту зброї в Ізраїль

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Ізраїль має право захищатися від нападів "Хезболли", але постачання зброї країни поставило її перед "дилемою" на тлі побоювань з приводу порушення міжнародного права.

Заяву німецької міністерки наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Бербок зробила заяву про постачання зброї Ізраїлю після прибуття до Лівану на переговори про те, як розрядити ескалацію між Ізраїлем і "Хезболлою".

"З одного боку, Ізраїль атакують щодня, і якщо його не підтримувати, то це означало б, що людей не (захищають)... З іншого боку, Німеччина також зобов'язана відстоювати міжнародне гуманітарне право", – сказала вона.

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Очільниця німецького МЗС не дала жодних натяків щодо того, чи переглядає Німеччина свою давню політику поставок зброї Ізраїлю.

За її словами, Ізраїль має право захищатися від ліванського угруповання "Хезболла", але також зобов'язаний забезпечити дотримання міжнародного гуманітарного права.

Раніше стало відомо, що керівництво Німеччини нібито заблокувало продаж нових партій зброї Ізраїлю, висловивши застереження щодо їхнього можливого використання проти цивільного населення.

За офіційними даними, з початку року й до 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 14,5 млн євро.

При цьому лише 2% з них були "бойовою зброєю", а решта – нелетальним військовим обладнанням, наприклад шоломами, захисними жилетами й засобами зв'язку.

Останнє опитування показало, що більшість громадян Німеччини виступають проти експорту зброї до Ізраїлю на тлі занепокоєння порушенням гуманітарного права в секторі Гази.