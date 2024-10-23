Глава МИД Германии заявила о "дилемме" по экспорту оружия в Израиль

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Израиль имеет право защищаться от нападений "Хезболлы", но поставки оружия стране поставили ее перед "дилеммой" на фоне опасений по поводу нарушения международного права.

Заявление немецкого министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Бербок сделала заявление о поставках оружия Израилю после прибытия в Ливан на переговоры о том, как разрядить эскалацию между Израилем и "Хезболлой".

"С одной стороны, Израиль атакуют каждый день, и если его не поддерживать, то это означало бы, что людей не (защищают)... С другой стороны, Германия также обязана отстаивать международное гуманитарное право", – сказала она.

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Глава немецкого МИД не дала никаких намеков относительно того, пересматривает ли Германия свою давнюю политику поставок оружия Израилю.

По ее словам, Израиль имеет право защищаться от ливанской группировки "Хезболла", но также обязан обеспечить соблюдение международного гуманитарного права.

Ранее стало известно, что руководство Германии якобы заблокировало продажу новых партий оружия Израилю, выразив предостережение относительно их возможного использования против гражданского населения.

По официальным данным, с начала года и до 21 августа Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 14,5 млн евро.

При этом лишь 2% из них были "боевым оружием", а остальные – нелетальным военным оборудованием, например шлемами, защитными жилетами и средствами связи.

Последний опрос показал, что большинство граждан Германии выступают против экспорта оружия в Израиль на фоне обеспокоенности нарушением гуманитарного права в секторе Газы.