Малага заборонить короткострокову здачу в оренду житла туристам у 43 кварталах

У іспанській Малазі заборонять здавати в оренду туристам житло на короткий період у 43 кварталах міста, щоб вирішити житлові проблеми містян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Заборона, оголошена міською радою Малаги, стосуватиметься районів, де понад 8% усіх будинків здаються в короткострокову оренду.

Згідно з дослідженням, проведеним місцевою владою, у центрі Малаги короткострокова оренда житла становить 65% від загальної кількості туристичного житла.

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У цих районах вища орендна плата і менше мешканців, заявила міська рада, додавши, що переглядатиме обмеження щороку.

Мер міста Франсіско де ла Торре також надіслав лист міністру туризму Жорді Гереу з проханням дозволити ввести податок на ночівлі в будинках для відпочинку, який буде використовуватися для субсидування соціальної оренди.

Туристи, які зупиняються в готелях, були б звільнені від податку, що вимагало б проведення реформи національного законодавства.

Згідно з останніми даними Банку Іспанії, за останнє десятиліття в країні спостерігається зростання попиту на оренду житла з боку мігрантів і малозабезпечених сімей. Орендодавці, однак, часто віддають перевагу здачі в оренду туристам через більшу прибутковість.

Цього року Іспанія стала свідком низки протестів проти надмірного туризму в Барселоні та інших популярних місцях відпочинку, серед яких Майорка.

А регіональний уряд Канарських островів розробив проєкт закону, щоб посилити правила короткострокової оренди після скарг місцевих жителів.