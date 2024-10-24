Малага запретит краткосрочную сдачу в аренду жилья туристам в 43 кварталах

В испанской Малаге запретят сдавать в аренду туристам жилье на короткий период в 43 кварталах города, чтобы решить жилищные проблемы горожан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Запрет, объявленный городским советом Малаги, будет касаться районов, где более 8% всех домов сдаются в краткосрочную аренду.

Согласно исследованию, проведенному местными властями, в центре Малаги краткосрочная аренда жилья составляет 65% от общего количества туристического жилья.

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В этих районах выше арендная плата и меньше жителей, заявил городской совет, добавив, что будет пересматривать ограничения каждый год.

Мэр города Франсиско де ла Торре также направил письмо министру туризма Жорди Гереу с просьбой разрешить ввести налог на ночевки в домах для отдыха, который будет использоваться для субсидирования социальной аренды.

Туристы, которые останавливаются в отелях, были бы освобождены от налога, что потребовало бы проведения реформы национального законодательства.

Согласно последним данным Банка Испании, за последнее десятилетие в стране наблюдается рост спроса на аренду жилья со стороны мигрантов и малообеспеченных семей. Арендодатели, однако, часто отдают предпочтение сдаче в аренду туристам из-за большей доходности.

В этом году Испания стала свидетелем ряда протестов против чрезмерного туризма в Барселоне и других популярных местах отдыха, среди которых Майорка.

А региональное правительство Канарских островов разработало проект закона, чтобы ужесточить правила краткосрочной аренды после жалоб местных жителей.