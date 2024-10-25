Молдовські соціалісти вимагають відкрити більше дільниць в Росії, де Санду не має підтримки

Проросійська партія соціалістів Молдови закликала у другому турі виборів президента відкрити п'ять виборчих дільниць в Росії, де у першому турі працювали тільки дві.

Про це йдеться у заяві партії, яку наводить Newsmaker, пише "Європейська правда".

Політична сила, чий кандидат Александр Стояногло змагатиметься із президенткою Маєю Санду у другому турі, зажадала від влади "елементарної поваги до молдовської діаспори, що живе в Росії".

У заяві партії ідеться, що протягом останніх двох років молдовська діаспора в Росії та Білорусі "зазнає дискримінації з боку керівного режиму в Молдові", і соціалісти наполягають на відкритті в Росії п'яти виборчих дільниць.

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"Це стане проявом мінімальної поваги до представників однієї з найбільших молдовських зарубіжних діаспор", – заявила партія.

У серпні ЦВК і Міністерство закордонних справ Молдови представили попередній список закордонних виборчих дільниць. Тоді в Росії планували відкрити 29 дільниць. Пізніше, 14 вересня, Центральна виборча комісія затвердила список розташування 234 виборчих дільниць за кордоном, і лише п'ять планували відкрити в Росії.

Згодом у МЗС запропонували відкрити в РФ лише дві виборчі дільниці у Москві, і ЦВК затвердила це рішення. Його мотивували тим, що молдовська влада не може гарантувати безпеку працівників виборчих комісій і виборців у кількох регіонах Росії, за винятком дільниць у Москві.

Обидві дільниці отримали по 5 тисяч виборчих бюлетенів. У першому турі на них проголосували 8234 громадянина Молдови. Із них 4619 підтримали Стояногло, 1032 – Ренато Усатого, 883 – Ірину Влах, 701 – Вікторію Фуртуне, а 464 – Маю Санду.

У день виборів російські ЗМІ та Telegram-канали публікували відео черг до виборчих дільниць у Росії. Міністерство закордонних справ вважає, що черги створили штучно, "щоб поставити під загрозу виборчий процес".

Відкриття додаткових виборчих дільниць у Росії з кількома тисячами проросійських виборців могло б принести критично важливі голоси для Стояногло, оскільки розрив між ним та Санду у другому турі може бути мінімальним.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада. Найближчої неділі, 27 жовтня, відбудуться дебати Санду і Стояногло.

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