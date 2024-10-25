Социалисты Молдовы требуют открыть больше участков в России, где у Санду нет поддержки

Пророссийская партия социалистов Молдовы призвала во втором туре выборов президента открыть пять избирательных участков в России, где в первом туре работали только два.

Об этом говорится в заявлении партии, которое приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Политическая сила, чей кандидат Александр Стояногло будет соревноваться с президентом Майей Санду во втором туре, потребовала от власти "элементарного уважения к молдавской диаспоре, живущей в России".

В заявлении партии говорится, что в течение последних двух лет молдавская диаспора в России и Беларуси "подвергается дискриминации со стороны правящего режима в Молдове", и социалисты настаивают на открытии в России пяти избирательных участков.

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"Это станет проявлением минимального уважения к представителям одной из крупнейших молдавских зарубежных диаспор", – заявила партия.

В августе ЦИК и Министерство иностранных дел Молдовы представили предварительный список зарубежных избирательных участков. Тогда в России планировали открыть 29 участков. Позже, 14 сентября, Центральная избирательная комиссия утвердила список расположения 234 избирательных участков за рубежом, и только пять планировали открыть в России.

Впоследствии в МИД предложили открыть в РФ только два избирательных участка в Москве, и ЦИК утвердила это решение. Его мотивировали тем, что молдовские власти не могут гарантировать безопасность работников избирательных комиссий и избирателей в нескольких регионах России, за исключением участков в Москве.

Оба участка получили по 5 тысяч избирательных бюллетеней. В первом туре на них проголосовали 8234 гражданина Молдовы. Из них 4619 поддержали Стояногло, 1032 – Ренато Усатого, 883 – Ирину Влах, 701 – Викторию Фуртуне, а 464 – Майю Санду.

В день выборов российские СМИ и Telegram-каналы публиковали видео очередей на избирательные участки в России. Министерство иностранных дел считает, что очереди создали искусственно, "чтобы поставить под угрозу избирательный процесс".

Открытие дополнительных избирательных участков в России с несколькими тысячами пророссийских избирателей могло бы принести критически важные голоса для Стояногло, поскольку разрыв между ним и Санду во втором туре может быть минимальным.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября. В ближайшее воскресенье, 27 октября, состоятся дебаты Санду и Стояногло.

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