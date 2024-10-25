Британія готова передати МКС дані щодо ймовірних воєнних злочинів у Газі

Велика Британія заявила, що готова надати розвідувальні дані, зібрані під час спостережних польотів над Газою, Міжнародному кримінальному суду (МКС), якщо такий запит надійде.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

МКС проводить розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних як ХАМАС, так і Ізраїлем. Королівські військово-повітряні сили Британії (ВПС) здійснили сотні спостережних польотів над Газою з грудня минулого року. Вони використовували літаки-розвідники Shadow R1, що базуються на Кіпрі.

Міністерство оборони Британії заявило, що ці польоти мали на меті збір розвідувальної інформації про заручників, захоплених ХАМАС 7 жовтня минулого року.

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Але воно також зазначило, що готове поділитися розвідданими, що стосуються воєнних злочинів, з Міжнародним кримінальним судом.

Наразі офіційного запиту від МКС не надходило.

У травні головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що є достатні підстави вважати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і його міністр оборони Йоав Галлант, а також лідери ХАМАС Ях’я Сінвар, Мохаммед Дейф та Ісмаїл Ханія відповідальні за воєнні злочини і злочини проти людяності з дня нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Дейф, Ханія і Сінвар були вбиті протягом останніх тижнів, а потенційний запит на видачу ордерів на арешт Нетаньягу і Галланта ще має бути схвалений суддями МКС.

Після загальних виборів у Британії новий лейбористський уряд зняв опозицію до права МКС вимагати видачі ордеру на арешт Нетаньягу. Карім Хан привітав цю зміну в політиці Лондона.