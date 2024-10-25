Британия готова передать МУС данные о вероятных военных преступлениях в Газе

Великобритания заявила, что готова предоставить разведывательные данные, собранные во время наблюдательных полетов над Газой, Международному уголовному суду (МУС), если такой запрос поступит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

МУС проводит расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных как ХАМАС, так и Израилем. Королевские военно-воздушные силы Великобритании (ВВС) совершили сотни наблюдательных полетов над Газой с декабря прошлого года. Они использовали самолеты-разведчики Shadow R1, базирующиеся на Кипре.

Министерство обороны Британии заявило, что эти полеты имели целью сбор разведывательной информации о заложниках, захваченных ХАМАС 7 октября прошлого года.

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Но оно также отметило, что готово поделиться разведданными, касающимися военных преступлений, с Международным уголовным судом.

Пока официального запроса от МУС не поступало.

В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что есть достаточные основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его министр обороны Йоав Галлант, а также лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Дейф и Исмаил Хания ответственны за военные преступления и преступления против человечности со дня нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Дейф, Хания и Синвар были убиты в течение последних недель, а потенциальный запрос на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галланта еще должен быть одобрен судьями МУС.

После всеобщих выборов в Британии новое лейбористское правительство сняло оппозицию к праву МУС требовать выдачи ордера на арест Нетаньяху. Карим Хан приветствовал это изменение в политике Лондона.