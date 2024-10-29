Зеленский поговорил с премьером Дании о "северной бригаде"

Президент Украины Владимир Зеленский на двусторонней встрече с премьером Дании Метте Фредериксен в Рейкьявике говорил, среди прочего, о возможности участия Дании в подготовке украинской бригады.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский и Фредериксен говорили о дальнейшей военной помощи и усилении ПВО, а также о возможном участии Дании в предложенном Киевом проекте подготовки скандинавскими странами одной украинской бригады.

В рамках этой инициативы каждой стране Северной Европы предлагают подготовить и вооружить по украинскому батальону.

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Кроме того, говорили о дальнейших шагах для подготовки второго Саммита мира. Дания является сопредседателем рабочей группы по реализации третьего пункта "формулы мира" – об энергетической безопасности.

Напомним, Зеленский второй день находится в столице Исландии Рейкьявике, куда отправился на саммит стран Северной Европы. На полях саммита запланированы двусторонние встречи с лидерами отдельных стран.